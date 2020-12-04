В Липецке волонтеры помогли более 300 пенсионерам, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса

Пожилых липчан просят соблюдать самоизоляцию. С покупкой продуктов и лекарств им помогут волонтеры. Напомним, что режим самолизоляции для пенсионеров продлили до 16 декабря.

Пожилые люди, которым нужны продукты или медикаменты, могут оставить заявку по номеру федеральной горячей линии 8-800-200-34-11. Операторы собирают заявки и передают в волонтерский штаб региона. По данным пресс-службы мэрии, в его составе около 500 добровольцев. В основном, это студенты.

За день ребята успевают помочь примерно 20 пенсионерам. С 12 октября волонтерам поступило более 369 обращений. Чаще всего горожане просят купить товары первой необходимости, а также оплатить ЖКХ. Но бывают и нестандартные заявки. Так, пенсионерка попросила добровольцев помочь ей добраться из больницы домой.