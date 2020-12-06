Липчанин украл 600 кг репчатого лука и попал под уголовное дело

Представитель компании по выращиванию и реализации сельскохозяйственной продукции в Усманском районе обратился к полицейским. 28 ноября с территории цеха фасовки украли 600 килограммов репчатого лука стоимостью 11 280 рублей.

Сотрудники МВД установили подозреваемого. Им оказался 44-летний разнорабочий цеха, житель Усманского района. Ранее его уже привлекали к ответственности за имущественное преступления. Мужчина вывез из ангара на тракторе поддон репчатого лука, прикрыв его мешками с шелухой. Затем мешки выбросил, а лук перевез домой. Часть продал, оставшиеся три мешка изъяли полицейские и вернули предприятию.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ведется расследование.