Коронавирус в Липецкой области на 6 декабря: заразились еще 146 человек

фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в регионе зафиксировали 146 случаев коронавируса. Распределение новых заболевших по районам и городам следующее: Липецк - 57, Елец - восемь, Воловский район - пять, Грязинский и Елецкий районы - по одному, Данковский, Добринский и Добровский районы - по три, Задонский район - 13, Лебедянский район - 10, Лев-Толстовский и Хлевенский - по шесть, Липецкий район - пять, Тербунский - 22, Чаплыгинский район - три. Всего за время эпидемии заразились коронавирусом 12 085 человек.

9606 пациентов выздоровели, 136 человек умерли. 2343 - на лечении. В больницах находятся 793 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся на дому 1550 пациентов с легкой формой COVID-19.