В Липецкой области скончались два пациента с коронавирусом

В Липецкой области еще 26 человек завершили лечение от COVID-19. Количество выздоровевших выросло до 9 606 пациентов. Об этом сообщил региональный оперштаб 6 декабря.

К сожалению, еще два человека скончались. Всего с подтвержденным коронавирусом умерли 136 липчан.

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 146 человек. Всего за время эпидемии подхватили коронавирус 12 085 липчан.

Сейчас 2 343 пациента находятся на лечении. В больницах - 793 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся на дому 1550 липчан с легкой формой COVID-19.