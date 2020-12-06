9 декабря в Липецке запустят движение по обновленному участку проспекта Победы

фото: администрация Липецка.

9 декабря планируют запустить движение общественного транспорта по обновленному участку проспекта Победы: от одноименной площади до Кольцевой. По улице Папина автобусы больше ходить не будут.

Как сообщила мэрия, на участке подрядчик уже нанес необходимую разметку и установил ограждение - порядка 1 800 погонных метров, смонтировал и остеклил 16 остановочных павильонов, оборудованных скамейками.

Работы стартовали здесь 22 февраля. Работы велись на более чем двухкилометровом участке. Почти на семь метров расширили дорогу, магистраль стала шестиполосной. Уложили порядка 50 тысяч кв.м асфальта, на второстепенных дорогах, технических тротуарах и велосипедных зонах - еще более 18 тысяч кв.м, в пешеходных зонах – свыше 21 тысячи кв.м. плитки. Полностью заменили систему освещения: установили 104 опоры с энергосберегающими светильниками.

Все основные работы выполнены. Однако экспертиза выявила некоторые недостатки, поэтому работы в этом году не будут полностью оплачены.