По отремонтированному проспекту Победы в Липецке пустят автобусы

В Липецке готовятся к полноценному открытию проспекта Победы, когда по нему смогут пустить общественный транспорт. Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы поедут от площади Победы до Кольцевой 9 декабря. С этого дня по Папина общественный транспорт ходить больше не будет.

Все требования ГИБДД подрядчики выполнили – нанесли разметку, поставили 1 800 погонных метров ограждения и 16 остановок. В этот день, 7 декабря, комиссия с участием автоинспекции решит, как запускать транспорт.

Напомним, перестраивать двухкилометровую часть проспекта начали 22 февраля. Там на 7 метров расширили дорогу, сделали новые тротуары, велодорожки, убрали под землю провода и поставили новые светильники.

Для машин проспект открыли в начале осень. Но экспертиза показала, что дорога неровная и плитка уложена плохо, поэтому мэр города Евгения Уваркина решила не платить подрядчикам всю сумму в этом году. Окончательную стоимость работ определят уже в следующем году, когда подрядчики все исправят.