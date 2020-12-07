За сутки в Липецкой области зарегистрировали 150 новых случаев корнавируса

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 7 декабря 2020 года достигло 12 235 человек. По данным на утро за сутки в регионе зарегистрировали 150 новых случаев заражения COVID-19.

Днем ранее было 146 случаев. Суточное число зараженных в растет едва ли не с каждым днем. Большую часть заболевших регистрируют в самом Липецке, однако коронавирус распространяется и в районах.

В области действует обязательная самоизоляция для людей старше 50 лет, а также масочный режим и запрет на караоке и дискотеки. Уже запретили предновогодние ярмарки. Коме этого Роспотребнадзор предлагает запретить новогодние корпортаивы в кафе и ресторанах – но решение еще не приняли.