Под Липецком водитель разбил машину и знак «главная дорога», который проигнорировал

ДТП в Ельце Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Грубое игнорирование дорожного знака не обошлось без последствий для водитель «Рено Дастер» в Ельце. Авария произошла 5 декабря на пересечении улиц Октябрьская и Коммунаров, где 74-летний мужчина, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу «Мазде», за рулем которой была 38-летняя женщина. В итоге водитель «Рено» разбил сою машину, «Мазду» и дорожный знак «Главная дорога», который проигнорировал. В аварии пострадала женщина-водитель.

В эти же сутки в Липецке на улице Московской неизвестный водитель на «ВАЗ-21120» въехал в «Приору» и сбежал. Пострадал 40-летний мужчина за рулем «Лады».

Еще один водитель скрылся с места ДТП в Елецком районе на трассе Елец-Талица-Красное сбили 69-летнего пешехода, который попал в больницу. Водителя и машину ищут.

А в Липецком районе 31-летняя дама не справилась с управлением «Соляриса» и влетела в фонарный столб. Женщина в больнице.

По данным ГИБДД региона, всегда за трое суток, с 4 по 6 декабря, на дорогах Липецкой области в 9 ДТП пострадали 10 человек.