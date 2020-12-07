В Липецке 937 школьников учатся дистанционно

По состоянию на этот понедельник, 7 декабря, на дистанционном обучении находятся 35 классов из 19 школ Липецка. В онлайн-формате знания получают 937 учеников. Напомним, что на удаленку уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей более 20%. Если за неделю ситуация нормализуется, то ребята возвращаются в школу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день на больничном находится 3 571 ребенок. Это 6,2% из всех заболевших в регионе. Среди педагогического состава болеют 7% липчан или 213 учителей.

Родители, которых беспокоит эпидситуация в Липецкой области, могут перевести своего ребенка на удаленное обучение. Для этого нужно написать заявление в школу. Вернуться в школу будет не проблема - как только мамы и папы посчитают, что пора вернуться к традиционному обучению.