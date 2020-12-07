Жители Липецкой области пьют и курят, но знают меру

Специалисты выяснили, жители каких городов России ведут здоровый образ жизни, а каких отдали предпочтение вредным привычкам. Соответствующий рейтинг составили эксперты "Риа". В него вошли 85 регионов страны.

За основу брали показатели, характеризующие основные вредные привычки среди населения - потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных под действием спиртного или наркотиков, смертность от отравления спиртным, количество преступлений, связанных с наркотиками.

Липецкая область оказалась на 31 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек. За год регион не сменил позицию - в 2018 году мы находились на той же строчке. Область осталась в первой половине списка.

Самый здоровый образ жизни ведут жители Чеченской республики, Дагестана, Ингушетии. Они занимают 1,2 и 3 места соответственно. На последних строчках рейтинга республика Хакасия, Сахалинская Магаданская области.