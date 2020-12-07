Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 7 декабря 2020 года составило 9627 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 7 декабря 2020 года достигло 9 627 человек. По данным регионального оперштаба, за сутки медики выписали 21 пациента.

Напомним, что за этот же период COVID-19 подтвердился у 150 жителей региона. Больше всего случаев в Липецке - 78. В Лебедянском районе заразились 13 человек. В Тербунском - 12. В Задонском - 10. В Елецком и Усманском районах заболели 7 жителей. В Становлянском - 5. В Лев-Толстовском и Липецком районах выявили по 4 новых случая. В Добровском и Измалковском - по 3. В Добринском - 2. В Ельце, как и в Воловском районе диагноз подтвердился у 1 человека.

За все время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 12 235 жителей. Лечение продолжают 2 468 человек. Госпитализировали 938 пациентов. Еще 1 530 находятся дома. Не удалось спасти 140 липчан.