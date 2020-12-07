За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели на 8% больше человек, чем за предыдущую

В Липецкой области за неделю ОРВИ выявили у 6 855 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю с 30 ноября по 6 декабря в Липецкой области ОРВИ выявили у 6 855 человек. Показатель заболеваемости составит 60,1 на 10 тыс. населения. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 8% выше, чем на прошлой неделе.

Расчетный эпидпорог превышен на 8,9%. Госпитализировали менее 1% заразившихся. Среди заболевших 55% - дети. В сентябре этот показатель был выше - 63-66%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке зафиксировано 4 370 случаев ОРВИ. В основном, у липчан диагностируют риновирус - 39,1%, аденовирус - 34,8%, парагрипп и РС-вирус - по 13%. К 7 декабря в регионе прививку от гриппа сделали 50% жителей. Вакцинировали более 570 тыс. липчан.

Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области диагноз коронавирус подтвердился у 150 человек. За все время пандемии COVID-19 заболели 12 235 жителей.