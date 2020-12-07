В Липецке жирный щенок периодически застревает между гаражами, а спасатели его вытаскивают

Упитанный щенок застряла между гаражами Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке спасателям пришлось выехать на помощь к попавшему в беду животному. Сообщение от очевидцев поступило в воскресенье, 6 декабря, с улицы Мичурина. Люди просили освободить из плена собачку, которая застряла между гаражами.

Адрес оказался знакомый, да и псинку спасатели тоже узнали. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, упитанный беспризорный застревает там уже второй раз за месяц, и второй раз сотрудники его вызволяют.

Собачонку аккуратно протолкнули к выходу и та поспешила сбежать, причем ьез благодарности и фотографии на память.

Кроме помощи гражданам и животным, сотрудники ведомства продолжают патрулировать реки и просят людей не выходить на тонкий лед. Спасатели регулярно напоминают рыбакам о правилах безопасности в районе Новолипецкого пляжа и ЛТЗ.