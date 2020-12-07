За выходные липчане отдали мошенникам больше двух миллионов рублей

В Липецкой области только за два дня, 4 и 5 декабря, жители отдали мошенникам более двух миллионов рублей. В большинстве случаев люди велись на предупреждения мнимых сотрудников банка.

Так 4 декабря 50-летнему мужчину позвонили из «службы безопасности банка» и сообщили, что кто-то пытается снять со счета его деньги. Мошенники предложили перевести средства на «безопасные» счета и липчанин поверил. Он снял все накопления, 910 000 рублей, и отдал и перевел их на счета аферистов. По той же схеме обманули 39-летнюю женщину, которая лишилась 86 000 рублей.

Еще одна 42-летняя липчанка разместила объявление о продаже покрывала. «Покупатель» предложил оформить безопасную сделку, попросил сообщить коды из смс-уведомления. В итоге у женщины пропали 750 000 рублей. Тем же путем развели и 34-летнюю липчанку, которая пыталась продать шапку и снут, и лишилась 9 000 рублей.

Еще одна 37-летняя женщина также поверила «сотруднику банка», который сообщил, что на нее оформили невыгодный кредит. И чтобы его отменить, требовались личные данные. Липчанка перешла по ссылка, заполнила анкеты и таким путем оформила на себя кредит в 550 000 рублей, которые достались мошеннику.