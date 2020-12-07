В Липецке школьник застрял в радиаторе отопления – ребенка вытащили спасатели

Ребенок застрял в чугунном радиаторе Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Инцидент с ребенком произошел в минувшую пятницу, 4 декабря, в одном из домов по улице Механизаторов в Липецке. В управление по делам ГО и ЧС позвонили взволнованные родители. Они рассказали, что рука их 8-летнего сына застряла в чугунном радиаторе.

На место сразу выехали спасатели. Благо отец ребенка быстро перекрыл отопление, поэтому обошлось без ожогов. Как сообщили в пресс-службе городского управления, разжимать секции радиатора не пришлось. Руку мальчика смазали маслом и аккуратно достали из ловушки. В итоге все закончилось хорошо, ребенку даже не потребовалась помощь медиков. Оказавшись на свободе, мальчик сразу побежал к компьютеру.

Напомним, что кроме этого в выходные сотрудники управления вызволяли из плена упитанного щенка, который застрял между гаражами на улице Мичурина второй раз за месяц.