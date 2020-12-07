Во вторник 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

Воду подвезут к местам отключений Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 8 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Нестерова, 8, 10, 12; Качалова, 10, частного сектора по улице Буденного. В этот же период времени света не будет в садоводческом товариществе "Спутник".

С 10 утра до полудня отопление отключат в пансионате "Лесная сказка".

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Депутатская, 57; Ленина, 45; Циолковского, 3/1а, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/1а; Студенческий городок, 11а, 12, 12а. Также краны пересохнут в частном секторе села Сселок по улице Советская.

Подвоз воды организуют к улицам Депутатская, 57; Ленина, 45; Циолковского, 5/1; Студенческий городок,11а; Советская, 114.

Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.