Во вторник в Липецке ясно, от 3 до 8 градусов мороза и без снега

В Липецке морозно, но без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 8 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью от 12 до 17 градусов мороза.

В светлое время суток столбик термометра опустится до 3-8 градусов ниже ноля. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт.ст.

В среду, 9 декабря, синоптики обещают ясную погоду. Снега в этот день не предвидится. Ночью в Липецке обещают до -9 градусов. Днем немного теплее - прогреется до 2 градусов мороза. До полудня на дорогах снежный налет. Ветер восточный 2-3 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт.ст.

Напомним, что в областном центре начали заливать катки. Если погода не преподнесет сюрпризов, то скоро липчане откроют сезон катания на коньках.