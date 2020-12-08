Под Липецком почти 2 месяца ищут мужчину с ДЦП

В Липецкой области ищут мужчину с ДЦП Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области почти 2 месяца ищут мужчину. 36-летний Самохин Роман Викторович пропал 21 октября этого года. Он ушел из дома в районе улицы Орловской в Грязях и до сих пор не вернулся. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина нуждается в медицинской помощи. Также он может быть дезориентирован.

Приметы: рост 175 сантиметров, короткие русые волосы, глаза светлые, плотного телосложения.

Был одет: куртка-фуфайка темно-синего цвета со светоотражающим жилетом желтого цвета, черные дутые сапоги, серые брюки.

Особые приметы: мужчина плохо передвигается, на лобной части головы есть глубокая морщина, ДЦП.

Просьба ко всем, кто видел Романа Самохина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Либо написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru