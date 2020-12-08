Под Липецком столкнулись "Лада" и "Ниссан": есть пострадавшие

Под Липецком столкнулись легковушки: есть пострадавшие Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 703 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 9 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 47 человек не пристегнулись. Автомобилисты 1 407 раз нарушили скоростной режим. Произошло 39 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 7 декабря, на улице Радищева в Усмани столкнулись "ВАЗ-21150" и "Киа". Пострадал 53-летний водитель отечественной машины. Его госпитализировали. Предварительная причина ДТП - "ВАЗ", выезжая с второстепенной дороги, не пропустил иномарку, котрая ехала по главной.

Ночью в Грязях столкнулись "Лада-211540" и "Ниссан". В больницу попал 40-летний водитель "Лады". А 34-летнему пассажиру и 44-летнему водителю иномарки медики оказали помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - выезд "Лады" на встречку.