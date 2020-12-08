Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 декабря 2020 года: 149 новых случаев

В Липецкой области за сутки заболели 149 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 149 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Сутками ранее заболели 150 жителей региона. Из них 78 новых случаев выявили в Липецке. В Лебедянском районе - 13. В Тербунском - 12.

С начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 12 384 случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся более 2000 пациентов. Большинство из них находятся дома с легкой формой COVID-19. Остальных пришлось госпитализировать.

Выздоровели 9 627 липчан. Не удалось спасти 140 человек.

Напомним, что за минувшую неделю ОРВИ заболели 6 855 жителей региона. В Липецке - 4 370 человек. Среди заболевших 55% - дети. Случаев гриппа пока не зарегистрировано.