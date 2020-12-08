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Общество

Коронавирус ударил по бюджету: Липецкая область получит более 446 млн рублей на поддержание казны

Средства выделят из резервного фонда Правительства РФ
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липецкая область получит дотации от Правительства

Липецкая область получит дотации от Правительства

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая область получит дополнительные деньги. Область попала в число 25 регионов, у которых из-за пандемии коронавируса существенно сократились поступления в казну. На поддержание стабильности бюджетов из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В Липецкую область поступит 446 574 500 рублей. На эти средства регион выполнит социальные обязательства перед гражданами, закупит лекарства, поддержит ЖКХ, а также завершит начатые проекты.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 149 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировано 12 384 случаев заражения коронавирусом. Лечение продолжают более 2 000 пациентов.

Коронавирус в Липецкой области