Группа «Открытие» дарит подарки инвесторам

День рождения у компаний, а подарки и спецпредложения - клиентам.

Обе ведущие компании российского инвестиционного рынка, входящие в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в декабре отмечают юбилей. К этому событию приурочен запуск специального праздничного портала «45 лет на двоих», где для инвесторов собраны актуальные предложения в честь юбилея, доступны разнообразные игровые активности и подарки.

На портале управляющая компания «Открытие» предоставляет клиентам возможность воспользоваться бесплатным консьерж-сервисом по налоговому вычету в 2021 году, а «Открытие Брокер» - получить максимальный кешбэк с комиссий за сделки и значительно снизить издержки при торговле на финансовых рынках.

Посетителей портала ждет увлекательный экскурс в историю страны, российского финансового рынка и самих юбиляров, календарь воспоминаний о памятных датах и событиях бизнеса управления активами. Есть возможность поделиться и рассказом о личном опыте инвестирования – самые интересные истории будут опубликованы на сайте, а их авторы получат в подарок сертификаты популярного интернет-магазина. А в викторине «Битва интеллектов» можно показать свой финансовый IQ, ответив на вопросы по истории фондового рынка и компаний-юбиляров. В конце декабря победителей этапов викторины будут ждать три суперприза.

- За «45 лет на двоих» успешной работы на российском фондовом рынке нам, безусловно, есть чем гордиться, - говорит Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие». - Но, прежде всего, хотелось бы отметить, что все эти годы наши компании развивались в интересах клиентов. Мы подошли к юбилею в зрелом состоянии, сформировав качественную экспертизу не только в управлении активами, но и в учете клиентских потребностей. Мы знаем, когда и что предложить нашим клиентам, поэтому с большим оптимизмом смотрим в будущее.

- Свой юбилей компания встречает в статусе одного из лидеров российского фондового рынка, поставив перед собой амбициозные цели, - подчеркивает Владимир Крекотень, генеральный директор АО «Открытие Брокер». - Вместе с тем, на нас, как на системообразующем участнике рынка, лежит и большая ответственность — от нашей работы во многом зависит дальнейшее развитие инвестиционной среды. Так совпало, что наш юбилей пришелся на самый, быть может, сложный период как для российской, так и глобальной экономики за последнее время. Приятно отметить, что «Открытие Брокер» достойно ответил на вызовы этого года, и, как следствие, выросло и количество наших клиентов — это самая главная оценка нашей работы!

Подробная информация – здесь.