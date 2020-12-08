Липчанка не отдала вымогателю 2000 рублей: за это ее интимные фото выложили в сеть

В октябре этого года жительнице Липецка в соцсетях написал неизвестный. Он начал шантажировать липчанку ее интимными фотографиями. Условия просты: перевод 2 тыс. рублей, либо снимки станут достоянием общественности.

Потерпевшая не повелась на угрозы. Тогда злодей выполнил обещанное - выложил фото в интернет. Девушка пошла в полицию, однако там отказали возбуждать уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с таким решением не согласился надзирающий прокурор. Он отменил необоснованное процессуальное решение и поставил вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.163 УК РФ "Вымогательство". Ход расследования контролирует прокуратура.

В последнее время подобные ситуации происходят все чаще. Липчан просят быть разумными и не выкладывать в соцсети информацию, которую могут использовать злоумышленники.