В Воронеже в онлайн-формате пройдет VIII открытый Медиафорум

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В Воронеже обсудят мультимедийность, а также перспективы развития региональных СМИ в условиях коронакризиса в рамках VIII открытого Медиафорума. Он пройдет с 16 по 18 декабря в онлайн-формате.

Медиафорум стал уже традиционным мероприятием, где профессионалы и начинающие медийщики ежегодно обмениваются опытом. В этом году он обещает быть особенным. Его актуальность не ставится под сомнение. Медиасфера оказалась в непростых условиях в связи с пандемией коронавируса, объявленными ограничениями, запретом концертов, массовых мероприятий. Многим пришлось перестраивать формат работы и искать новые ходы в подаче новостных материалов. Безусловно, это хороший опыт, которым можно поделиться с коллегами.

Организаторы, в числе которых правительство Воронежской области, общероссийская общественная организация Союз журналистов России и Областной Дом журналистов, обещают насыщенную программу.

В режиме онлайн участники смогут поучаствовать в конференциях, пополнить свой ресурс знаний на тренингах и мастер-классах. Их будут проводить ведущие региональные и федеральные эксперты.

На форуме поднимут темы новых информационных продуктов и форматов, который выходят сейчас на медиарынок, расскажут о каналах распространения контента и др. Так, что мероприятие станет полезным не только для журналистов, но и блогеров, администраторов телеграм-каналов, пабликов в соцсетях.

В завершении Медиафорума состоится церемония награждения победителей профессионального конкурса в пяти номинациях.

Более подробная информация о программе будет опубликована отдельно. Можно ознакомится с дополнительно на официальном сайте мероприятия - mediaforum36.ru. Или позвонить по телефону: +7 (473) 210-05-36.