Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 декабря 2020 года: высписали 77 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 8 декабря 2020 года достигло 9 704 человек. По данным регионального оперштаба, за сутки медики выписали 77 пациентов.

Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заболели 12 384 жителя. В активной фазе лечения находятся 2 533 человека. У 1 619 липчан болезнь протекает в легкой форме. Остальных 914 пациентов пришлось госпитализировать.

Напомним, что за сутки диагноз подтвердился у 149 человек. Большинство случаев заражения выявили в Липецке - 66. В Ельце заболели 18 жителей. В Елецком районе - 17. В Измалковском - 10. В Долгоруковском районе заразились 9 человек. В Тербунском - 8. В Липецком, Лебедянском и Становлянском районах по 4 заболевших. В Грязинском и Лев-Толстовском районах - по 3. В Добринском районе диагноз подтвердился у 2 человек. В Усманском - у 1.

Не удалось спасти 147 липчан. За прошедшие сутки умерли 7 человек.