В среду 13 улиц Липецка останутся без света, 25 - без воды

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 9 декабря, в Липецке ожидается отключение холодной воды и света. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Студеновская, 5, 11; Гагарина, 8, 25, 27, 49а, 51/1-51/3; Плеханова, 30, 37/6, 47; Ленина, 3, 13, 15; Желябова, 12а, 14, 17; 30 лет Октября, 2; Шкатова, 1, 7; Космонавтов, 43, 45/1 - 45/3, 47, 47/1 - 47/6; Филипченко, 4/1 - 4/4, 6; Юношеская, Ударников, Нововесовая. На этот же период времени свет отключат в частном секторе по улице Ильича, а также в садоводческих товариществах "Горняк" и "Дачный-3".

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улица Ярославская, 13, 13 ст.1, 19; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Писарева, 35, 37, 35а; Тихая, 24. А также в частном секторе: улицы Железногорская, Патриотическая, Добровская, Бурлакова, Р. Зорге, Варшавская, Олимпийская, Постышева, Писарева, Ярославская.

Также краны пересохнут по улицам 9 Мая, 4, 6; Суворова, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 24, 22, 9а; Прокатная, 20, 21, 23; Невского, 13, 15; проспект Мира, 30; Осипенко, 2, 4-9, 8а; Сергея Казьмина, 1-7, 1а; Виктора Музыки, 1, 3, ст. 5; Опытная, 22, 20, 20а, 18а, 18б, 18, 17в; Студенческий городок, 11а, 12, 12а.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по адресам: улица Светлова, 29; 9 Мая, 4; Опытная, 19 ст. 1; Студенческий городок, 11а. Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.