Игорь Артамонов распорядился максимально повысить эффективность партийных проектов

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Заседание Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» состоялось сегодня в областном центре под руководством секретаря Регионального отделения, главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. В ходе заседания единороссы утвердили новый состав координаторов партийных проектов.

«Мы продолжаем курс на омоложение партии, руководители приходят инициативные и заинтересованные в развитии. На две трети уже обновились секретари местных отделений, Региональный политический совет и его Президиум. Теперь очередь партийных проектов. Все они значимы для людей, особенно в кризис, когда многим тяжело. Партия проводит большой объем работы. Это и поддержка материнства и детства, и мониторинг наличия в аптеках востребованных лекарств, так нужных во время пандемии, и повышение безопасности дорог, и детский спорт, и многое другое», – сказал Игорь Артамонов, открывая заседание.

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