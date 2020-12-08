На дорогах Липецка пройдет рейд ГИБДД по детским автокреслам

В предстоящие два дня, 9 и 10 декабря, в Липецке будут проходит массовые проверки водителей. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, автоинспекторы будут проверять наличие специальных детских удерживающих устройств в машинах с маленькими пассажирами.

По данным автоинспекции, за 11 месяцев 2020 года в Липецкой области зарегистрировали 65 ДТП с участием детей, в которых пострадали 86 несовершеннолетних пассажиров и трое погибли. По статистике чаще всего дети страдают в авариях именно в качестве пассажиров, поэтому крайне важно использовать специальные кресла и удерживающие устройства.

Напомним, что за перевозку детей без спецсредств штраф 3000 рублей. Автоинспекторы просят родителей относится ответственней и прививать детям заботу о безопасности на личном примере. Не забывать пристегивать ремнями себя и фиксировать малышей, независимо от дальности поездки.