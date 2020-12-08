В Липецке студент купил фальшивые деньги и расплачивался ими в киосках

Студент дважды расплатился фальшивыми купюрами Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке поймали парня с фальшивыми купюрами. По данным полиции 19-летний студент купил в ноябре у неизвестных 5 поддельных купюр достоинством 5000 рублей. В декабре молодой человек попытался спихнуть фальшивки в мелких торговых точках города. Первая попытка не увенчалась успехом – продавцы распознали подделку.

Парень не отчаивался и с третьего раза ему «улыбнулась удача». Студент смог купить фрукты в одном из небольших павильонов в Советском округе Липецка. На следующий день он был еще одну купюру в киоске, после чего его вычислили и приняли оперативники УЭБиПК.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, все поддельные купюры изъяли, дело возбудили по 186 статье УК – сбыт поддельных денег. Парню грозит до 8 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей. Полиции еще предстоит выяснить, кто продал фальшивые деньги и был ли это единичный случай.