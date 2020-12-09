В Липецке сбили пенсионерку на пешеходном переходе

ДТП в Усмани Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием пожилого пешехода произошло во вторник, 8 декабря, на улице Терешковой в Липецке. Там на пешеходном переходе без светофора 39-летний водитель «Рено Флюенс» сбил 80-летнюю женщину. Пенсионерку увезли в больницу.

Также в Липецке на трассе Липецк – Усмань 62-летняя женщина за рулем «Ларгуса» столкнулась в «Волгой», за рулем которой был 67-летний водитель. В этом ДТП пострадала 67-летняя пассажирка «ГАЗа» – женщина в больнице.

В то же время в Усмани на перекрестке на улице Карла Маркса 44-летний водитель «Калины», выезжая со второстепенной, не уступил дорогу «Приоре» на главной. В ДТП пострадал водитель первой легковушки, который сейчас в больнице.

Как сообщает ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в трех авария пострадали три человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 33.