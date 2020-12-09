В Липецкой области скоро можно будет оплачивать проезд в автобусах со смартфона

В Липецкой области начали устанавливать в автобусах новые современные терминалы. Как сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта, оборудование принимает оплату бесконтактными банковскими картами, а также через мобильные платежные сервисы Pay.

На дверях таких автобусов появятся наклейки, по которым пассажиры узнают, что за проезд можно заплатить с помощью банковской карты или смартфона.

По данным управления, сейчас одновременно с монтажом, специалисты синхронизируют сервисы с новым оборудованием и обучают водителей. Процесс займет 2-2 недели.

Отметим, что сейчас в Липецке действуют транспортные карты, проезд по которым дешевле, чем наличными. Но пунктов пополнения специальных карт не так много. Будет ли зависеть стоимость проезда от использования банковской карты или смартфона, не сообщается.