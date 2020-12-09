Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 декабря 2020 года: 152 новых случая

В Липецкой области за сутки зарегистрировано 152 случая коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области вновь увеличилось. Установлен новый антирекорд - 152 новых случая за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. До этого число максимальное число заболевших было 150.

Так, за все время пандемии в регионе COVID-19 выявили у 12 536 жителей. Лечение продолжают более 2 500 человек. Из них свыше 900 находятся в инфекционных госпиталях. У остальных болезнь протекает в легкой форме, поэтому медики наблюдают за ними на дому.

Выздоровели 9 704 липчан. Не удалось спасти 147 пациентов.

Напомним, что из-за коронавируса в Липцекой области сократились поступления в бюджет. На поддержание стабильности казны региону выделят 446 574 500 рублей из резервного фонда Правительства.