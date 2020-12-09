«Открытие» расширяет возможности бесконтактной оплаты

Для оплаты смартфоном достаточно загрузить в него карту этой международной платежной системы

Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei / Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «Кошелёк» из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery), установить его и активировать в нем свои платежные карты.

- Кошелёк Pay – одно из самых удобных приложений для ежедневных покупок. В него можно добавить не только банковские карты, но и дисконтные карты магазинов. Таким образом, для того, чтобы расплатиться и получить скидку либо накопить баллы, достаточно иметь при себе только свой смартфон. Уверен, что наши клиенты с картами Visa по достоинству оценят удобство «Кошелька» и он будет пользоваться большой популярностью, - прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».