В ноябре в Липецке и области подорожали яйца и сахар, но подешевела свинина

Специалисты управления потребрынка Липецкой области рассказали о средних ценах на социально-значимые продукты в ноябре этого года. Они отметили снижение цен на 7 продуктов питания.

Подешевела свинина - 228,8 рублей, сливочное масло - 551,95 рублей за кг, шлифованный рис - 60,42 рубелей, пшено - 48,5 рублей, морковь - 22,56, яблоки - 68,67, белокочанная капуста - 16,16 рублей за кг. В среднем по России стоимость данных продуктов дороже: свинина - 267,51 рублей, сливочное масло - 635,8, рис - 80,47 рублей, пшено - 64,84, морковь - 32,27 рублей, яблоки - 102,89, капуста - 20,31 рублей.

При этом в ноябре заметно выросли цены на куриные яйца на 11,24%. На 11,63% подорожало подсолнечное масло. На 10,93% - сахар-песок. Причина тому - сезонность, а также рост отпускных цен производителей из-за повышения стоимости сырья. При этом цены на данные продукты в Липецкой области ниже, чем в среднем по России - на 15%, 7% и 9% соответственно.