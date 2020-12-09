Новые ограничения по коронавирусу в Липецке: запретили вечеринки в офисах и организациях

В связи распространением коронавируса в Липецкой области вводят новые ограничения. Они касаются новогодних корпоративов и вечеринок. Напомним, что ранее в регионе запретили новогодние утренники для детей с участием родителей, а также ярмарки. Елки можно проводить только в садиках внутри групп.

При этом санитарные врачи регионе продолжают настаивать на полном запрете корпоративов в любой форме и месте, включая кафе и рестораны. Но на такие меры власти не пошли. Как сообщает оперативный штаб региона, корпоративы родителям решили оставить.

Взрослым можно группами праздновать Новый год, но только в кафе или ресторанах. Вечеринки внутри организаций, в офисах и утренники теперь запрещены.