Ковидные госпитали в Липецкой области заполнены на 77%

Оперативный штаб региона по коронавирусу озвучил цифры по ситуации в коронавирусных больницах региона. По данным на среду, 9 декабря, за последнюю неделю ковидные госпитали в Липецкой области в среднем были заполнены на 77%. Всего в регионе 2300 инфекционных коек, за которые отвечают 310 врачей и 790 средних медработников. Штат стационаров увеличили на 71 врача, кроме этого поликлиникам добавили 70 автомобилей.

Напомним, что только за текущие сутки в регионе зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусом. По данным о количестве зараженных на этот же день в регионе официально на лечении находятся 2541 человек с COVID-19. Из них с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в больницах лежат 959 пациентов. Остальные 1582 человека переносят вирус в легкой форме, поэтому лечатся дома. Всего с начала пандемии в Липецкой области заразились 12536 человека, 9843 выздоровели, 152 человека умерли.