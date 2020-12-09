Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 декабря 2020 года: выписали 139 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 декабря 2020 года составило 9 843 человека. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки врачи выписали 139 пациентов. Результаты анализов показали, что они победили болезнь.

За этот же период времени выявили 152 новых случая заражения COVID-19. Большинство заболевших в Липецке - 92 жителя. В Ельце и Лебедянском районе зарегистрировано 8 случаев. В Данковском районе - 7. В Задонском и Добринском районах - по 6 заболевших. В Воловском и Краснинском - по 5. В Измалковском - 4. В Хлевенском, Липецком районах заразились по 3 человека. В Добровском и Тербунском районах - по 2. В Грязинском районе коронавирус выявили у 1 жителя.

С начала пандемии в регионе заболели 12 536 человек. Лечение продолжают 2 541 пациент: 959 находятся в госпиталях, 1 582 - дома. За минувшие сутки скончались 5 человек. Всего умерли 152 пациента.