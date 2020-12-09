В табачных лавках Липецка нашли поддельные сигареты на 100 000 рублей

В Липецкой области прошли обыски по табачным лавкам, которые были в разработке по уголовному делу о поддельных сигаретах. Обыски проводили сотрудники управления экономической безопасности МВД и регионального УФСБ.

Обыскали несколько магазинов и складов, где продавали и хранили табачную продукцию. По итогу из оборота изъяли контрафактные сигареты на сумму более 100 000 рублей. Это является крупным размером.

Сейчас следователи и оперативники разбираются в подробностях, еще предстоит выяснить, кто производил поддельные сигареты, где и как давно. С учетом крупного размера виновным грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, что в конце сентября в Липецке нашли нелегальный табачный цех, который работал на территории складов в черте города. Тогда полиция изъяла оборудование, готовые к продаже сигареты и поддельные акцизные марки.