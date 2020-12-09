Владельцу киоска в Липецке контрафактный алкоголь обошелся в полмиллиона рублей

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась прокуратура. Представители ведомства подали заявление о привличении предпринимателя к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе суда, в июне этого года прокуратура Советского района Липецка выявила киоск на улице Циолковского, где торговали контрафактным алкоголем. В ходе проверки из торговой точки изъяли 8 бутылок водки, 1 коньяк, а также 9 бутылок с жидкостью с запахом спирта.

В минувший вторник, 8 декабря, Арбитражный суд вынес решение по данному делу. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Владельцу киоска придется заплатит 500 тыс. рублей штрафа.