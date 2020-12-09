В четверг в Липецке отключат свет, а также холодную и горячую воду

Воду подвезут к местам отключений в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 10 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", без света с 9 утра до 4 часов вечера останутся жители улиц Пролетарская, 10; Шевченко, 4; Плеханова, 54; Ленина, 5, 7, 9; Желябова, 3; 4-я Пятилетка 5; переулок Вилкова, 14; садоводческое товарищество "Горняк-1", а также в частном секторе по улице Ильича.

С 9 утра до 5 часов вечера электроэнергию отключат в частном секторе: улицы Мирная, Союзная, Биологическая, Папина, Урожайная, Перова, переулок Яблочкина.

В тот же день с 10 утра до 2 часов дня без горячей воды и тепла останутся жители дома №20 по улице Новая.

С 10 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Советская, 68; 8 Марта, 28; 30; 30а; 32; 26а; 34.

Также краны пересохнут с 10 утра до 8 часов вечера по улицам Волгоградская, 35г, 35г владение 1, 3-5, 41, 43; Флёрова, 1, 10, 15; Герцена, 15; Тимирязева, владение 4; Чехова, 2а, 8, 10; 30 лет ВЛКСМ, 11, 17, 19, 21, 25, 2а владение 2; Никитина, 14, 16; 3-е Сентября, 5, 26. А также в частном секторе: улицы Чехова, Воронежская, Степная, Гвардейская, Донская.

Воду подвезут по к дому №28 по улице 8 Марта и к дому №26 по улице 3-е Сентября. Подробная информация об отключениях по телефонам 175 и 236-175.