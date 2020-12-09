Морозно, но без снега: синоптики рассказали о погоде в Липецке на ближайшие дни

В Липецке пока без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 10 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, снова без осадков. Ночью в регионе от 12 до 17 градусов мороза Ветер восточный 5-10 м/с.

Днем в регионе от 2 до 7 градусов ниже ноля. Скорость ветра увеличится до 8-13 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений и составит 763 мм рт.ст.

В пятницу, 11 декабря, в темное время суток стобик термометра опустится до -10 градусов. Днем около 5 градусов мороза. В первой половине дня в Липецке будет облачно. На дорогах снежный налет. Ветер юго-восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 761 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 7 часов 43 минуты.