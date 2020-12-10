НЛМК передал в липецкие клиники новые партии востребованных медикаментов

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НЛМК и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в липецкие клиники партию медикаментов для лечения пневмонии и предотвращения серьезных поражений органов при коронавирусной инфекции.

В областную клиническую инфекционную больницу и городскую больницу №4 «Липецк-Мед» клиники поступила 41 упаковка лекарства Артлегиа общей стоимостью около 2 млн рублей. Еще 100 упаковок этого препарата на общую сумму 4,3 млн рублей поставлены для временного хранения на специализированный аптечный склад.

Оригинальный отечественный препарат Артлегиа рекомендован Минздравом России для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. При заражении COVID-19 организм, как правило, максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом. Это вызывает так называемый «цитокиновый шторм», который является одной из основных причин смертности. Препарат Артлегиа помогает локализовать его развитие у больных.

С начала пандемии НЛМК безвозмездно оснащает региональные и муниципальные больницы. По согласованию с местными властями для них было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Для больниц Липецкой области передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, около 165 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, оборудование для трех ПЦР-лабораторий, лекарства.

В ближайшее время НЛМК планирует продолжить поставки востребованных медикаментов в лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.