В этом году в Липецке из аварийного жилья переселили в новые квартиры 429 человек

В Липецке продолжают переселять жителей из ветхого и аварийного жилья. Это старые дома в районах Тракторостроителей, Северного Рудника и НЛМК. Людей оттуда переселяют в новостройки в микрорайоне Звездный.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году новые квартиры получили 429 человек. По данным городского департамента ЖКХ, для переселения город купил 167 квартиру, в каждой сделали косметический ремонт, поставили сантехнику и электроплиты.

Всего новое жилья для переселения обошлось в 380,1 миллионов рублей, из них 24,2 млн из областной казны, 133,6 млн – из городской и 222,3 млн – выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Переселение будет продолжаться. На данный момент квартиры получают те, чье жилье признали аварийным в период с 2012 по 2014 год. На втором этапе должны переселить еще около 400 человек. Они переедут в 17-этажку на пересечении улиц Кривенкова и Минская в Европейском районе.