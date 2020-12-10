Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецке в 2021 году увеличат на 191 рубль

В Липецкой области установят прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году. Изменения в закон примут на ближайшей сессии депутаты областного Совета. Отметим, что сейчас величина прожиточного минимум для пенсионеров в Липецкой области составляет 8620 рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, в 2021 году эту сумму увеличат до 8 811 рублей – на 191 рубль. Это связано с тем, что в Минэкономразвития РФ скорректировали прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России.

При этом предлагается отменить Закон «О внесении изменений в статью 1.1 областного закона «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области», который установили в сентябре этого года.