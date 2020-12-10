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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 10 декабря 2020 года: заболели 148 человек, умерли 6 пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке ре на утро 10 декабря 2020 года
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Коронавирусом заболели 148 жителей Липецкой области

Коронавирусом заболели 148 жителей Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 10 декабря 2020 года достигло 12 684. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе заболели 148 человек. Накануне эта цифра была выше - 152 зараженных. Большинство выявили в Липецке - 92 новых случая. Остальные заболевшие распределились по районам области.

Выздоровели более 9 000 липчан. Лечение продолжают свыше 2 000 пациентов. Большинство из них остаются дома, так как COVID-19 протекает в легкой форме. Остальных госпитализировали.

За минувшие сутки в регионе скончались 6 человек. За все время пандемии умерло 158 липчан.

Напомним, что в Липецкой области запретили проводить корпоративы в офисах или организациях. Отпраздновать Новый год липчане могут в кафе или ресторанах.

Коронавирус в Липецкой области