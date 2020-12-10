Под Липецком злодеи украли нефть на 4 млн рублей, сделав врезку в сеть

В Липецкой области задержали организаторов и участников преступной группировки. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, с 2018 по 2019 год злодеи похитили более 98 тонн топлива на 4 млн рублей. Они сделали врезку в нефтепровод в районе села Филатовка.

Преступников поймали с поличным позже и в другом месте. Они вновь собирались воровать нефть, но уже в районе села Кореневщино. Бойцы ОМОН задержали их на месте преступления. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Напомним, что на днях в Липецке осудили предпринимателя, который торговал контрафактным алкоголем. В ходе проверки в киоске изъяли 8 бутылок водки, 9 бутылок самогона и 1 коньяк. Липчанину придется заплатить штраф в полмиллиона рублей.