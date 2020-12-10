Под Липецком убивший оленя в заповеднике браконьер отделался штрафом

В Липецкой области прекратили уголовное дело в отношении браконьера. Все случилось 18 октября 2019 года между 10 и 11 часами вечера в Усманском районе. 51-летний мужчина ехал на машине между селами Беляево и Студенки по территории Воронежского природного заповедника. По пути водитель заметил у дороги благородного оленя, остановил машину, вышел на улицу с охотничьим карабином и дважды выстрелил в животное. Одна пуля задела оленя, но охотник не смог забрать тушу, так как на место сразу выдвинулась оперативная группа заповедника. Поэтому браконьер просто уехал.

Ущерб от гибели зверя оценили в 210 тысяч рублей, дело завели по части 2 статьи 258 УК – незаконная охота на охраняемой территории с причинением особо крупного ущерба. Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ходе следствия фигурант полностью возместил заповеднику весь ущерб, поэтому следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела. В итоге браконьеру назначили судебный штраф в 12 000 рублей.