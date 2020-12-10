Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 декабря 2020 года составило 9 996 человек

С начала пандемии зарегистрировано 12 684 случая заражения коронавирусом в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 10 декабря 2020 года - медики выписали еще 153 пациентов. Так, с начала пандемии в регионе выздоровели 9 996 жителей.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 148 человек. По количеству заболевших среди районов лидирует Липецк - 82 новых случая. Далее идет Хлевенский район - там 13 зараженных. Замыкает тройку Тербунский район - 12 заболевших. В Задонском районе - 11. В Краснинском - 8. В Усманском районе 6 новых случаев. В Липецком и Становлянском - по 4. В Воловском районе заболели 3 местных жителей. В Чаплыгинском - 2. В Добровском, Долгоруковском и Елецком районах по 1 зараженному.

С начала пандемии зарегистрировано 12 684 случая заражения коронавирусом. Лечатся 2 530 липчан: 951 пациент в больнице, остальные 1 579 дома. Умерли 158 человек.