В Липецке поймали серийного грабителя, который нападал на пенсионеров на улице

В Липецке задержали уличного грабителя-рецидивиста. Заявления от пенсионеров начали поступать в полицию с 18 ноября. Сначала в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка и рассказала, что на нее напали днем у дома по проспекту Ильича. Какой-то парень вырвал из рук женщины сумку и сбежал. В сумке были паспорт, телефон, пенсионное удостоверение и 27 600 рублей.

Через несколько дней поступило заявление от 58-летней женщины, у которой на улице украли сумку с 2000 рублей внутри. Как позже выяснилось, к обоим фактам причастен родин и тот же парень. По данным пресс-службы УМВД области, им оказался 22-летний липчанин. Парень также обокрал еще одну женщину, у которой забрал золотые украшения на 10 000 рублей. Последнюю кражу он совершил 5 декабря. Причем у парня уже есть судимости за аналогичные преступления.

В этот раз возбудили 3 уголовных дела – два за грабеж и одно за кражу.