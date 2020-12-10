В Липецке сети магазинов грозит штраф в 2 млн рублей за нарушение правил безопасности по коронавируса

В Липецке сеть магазинов поплатится за нарушение правил безопасности по коронавирусу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудники управления потребрынка Липецкой области ежедневно проверяют, как липчане соблюдают нормы безопасности в связи с коронавирусом. Так, 8 декабря, они выявили нарушения санитарных правил в 4 магазинах одной торговой сети.

В помещениях не было разметки для соблюдения социальной дистанции, не проводилась влажная уборка с дезинфицирующими средствами, работникам не измеряли температуру через каждые 6 часов. Сотрудники магазинов не носили маски. Их рабочие места находились на расстоянии менее 3 метров друг от друга, не были оборудованы прозрачными ограждениями.

За эти нарушения юридическому лицу грозит штраф в 2 млн рублей. Напомним, что за минувшие сутки в регионе COVID-19 заболели 148 человек. За все время пандемии - 12 684 случаев.